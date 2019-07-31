Тбилиси, , 10:37 — REGNUM

Тело 72-летнего пенсионера подняли со дна колодца сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями в городе Зугдиди на западе Грузии, передает 31 июля телеканал «Рустави-2».

Отмечается, что спасатели смогли извлечь тело мужчины из-под завалов только спустя 13 часов после падения. Несчастный случай произошел после обрушения стенок колодца.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Зугдиди 72-летний пенсионер упал на дно девятиметрового колодца. Мужчина вместе с сыном занимался чисткой колодца. На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

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