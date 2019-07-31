Новосибирск, , 10:34 — REGNUM

Рейс №5310 авиакомпании S7 Красноярск — Новосибирск задержан почти на десять часов. Это следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачёво», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Самолёт из Красноярска должен был прибыть в Новосибирск ещё в 8:15 утра 31 июля (время местное), но так и не прилетел. Расчётное время прилёта, указанное на онлайн-табло, 18:05 (время местное).

Скриншот страницы сайта Международного аэропорта Красноярска Kja.aero

Как пояснила «Вестям Новосибирск» пресс-секретарь красноярского аэропорта Леся Никитина, задержка рейса связана с плохими погодными условиями в Иркутске — экипаж рейса задействован в полётах между всеми тремя городами.

Согласно онлайн-табло красноярского аэропорта, по данным на 14:30 (время местное), на рейс №5310 идёт регистрация. Время вылета 16:25 (время местное).