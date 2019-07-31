Красноярск, , 10:27 — REGNUM

В Красноярск вечером 30 июля прибыла аэромобильная группировка из Кемеровской области и Хакасии. Колонна состояла из 15 единиц специализированной и высокопроходимой техники и более 100 спасателей и пожарных. Как сообщили ИА REGNUM 31 июля в ГУ МЧС по Красноярскому краю, специалисты из Хакасии и Кузбасса помогут региону защитить населённые пункты от лесных пожаров.

В Красноярский край прибыли спасатели их Хакасии и Кузбасса 24.mchs.gov.ru

Утром 31 июля сотрудники МЧС выдвинулись в Богучанский район Красноярского края. Ранее в этот же район на Ми-8 прибыла аэромобильная группировка специализированной пожарной части Красноярска в составе 46 человек.

В настоящее время сотрудники МЧС патрулируют местность и мониторят обстановку.

Как уточнили в региональном главке МЧС, по состоянию на 31 июля в Красноярском крае зарегистрировано 111 лесных пожаров на площади 1 068 693,5га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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