Герат, Афганистан, , 10:28 — REGNUM

Число жертв террористического акта на шоссе Кандагар-Герат в Афганистане возросло до 34 человек. Об этом 31 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Пассажирский автобус, перемещавшийся по трассе в провинции Герат близ иранской границы, подорвался на фугасе, помимо погибших пострадали еще 17 человек, сейчас они находятся на лечении.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, однако правоохранительные органы региона подозревают в совершении теракта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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