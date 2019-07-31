Уфа, , 10:23 — REGNUM

В Башкирии в почтовом отправлении из Голландии обнаружили почти 2 кг наркотических средств. Получателем посылки является житель Уфы, в отношении которого ранее возбуждено два уголовных дела по подозрению в контрабанде более 6 кг наркотиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Башкирские таможенники пресекли попытку контрабандного ввоза на территорию России 1,946 кг наркотических средств опийной группы. Наркотики были обнаружены в международном почтовом отправлении из Голландии. По данным ведомства, посылка предназначалась жителю Уфы, в настоящее время он задержан.

В управлении отмечают, что в отношении злоумышленника в июне 2019 года уже возбуждено два уголовных дела по фактам контрабандного ввоза и сбыта на территории страны наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Следствие полагает, что наркотики заказывались из Голландии через интернет. Первоначально было обнаружено свыше 4,5 кг, что соответствует более 2500 разовым дозам, ориентировочно стоимость партии оценивается в 5 млн рублей. Затем в ходе обыска обнаружено ещё более 1,7 кг.

Следственные действия продолжаются. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Отметим, что в июне 2019 года сотрудники Пермской таможни совместно с полицией задержали мужчину, распространявшего психотропные и сильнодействующие вещества на территории России. Злоумышленник был задержан в отделении почтовой связи, где он работал. При нём было обнаружено 100 таблеток из Индии.