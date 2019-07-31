Ярославль, , 10:20 — REGNUM

В Ярославской области в дорожно-транспортном происшествии экскаватора и «Газели» погиб 16-летний подросток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Авария случилась 30 июля около 19:50 на 250 километре федеральной трассы «Холмогоры». В трех километрах от Ярославля столкнулись «ГАЗ-3302» и экскаватор. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Газели». Подросток 2003 года рождения был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Погибший является жителем Костромской области. В ликвидации последствий аварии принимали участие пять сотрудников МЧС, дорожно-патрульная служба ГИБДД УМВД России по Ярославской области. По факту аварии полицейскими проводится проверка.

ДТП в Ярославском районе ГУ МЧС по ЯО

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Ярославской области: погибли четыре человека