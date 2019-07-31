Поселок Боровский, Тюменская область, , 10:18 — REGNUM

По факту гибели мужчины и ребёнка при обрушении дома в поселке Боровском возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На данный момент установлено, что 31 июля 2019 года в 4:20 по местному времени (2:20 мск) в доме по улице Набережная, 44 поселка Боровский Тюменского района произошёл хлопок бытового газа, в результате которого дом был разрушен. Под завалами найдены тела 58—летнего мужчины и его 10—летней внучки.

В настоящее время следователями и криминалистами проводятся устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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