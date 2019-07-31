Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM

В Екатеринбурге мать восьмилетнего школьника, который попал в скандальную историю о «нападении» на магазин игрушек, пояснила причины поведения своего сына. Женщина сообщила, что наказала своего сына и теперь он сидит дома.

Как пояснила екатеринбурженка телеканалу «360», она вместе с сыном была в отделении полиции, где написала объяснительную. По её словам, у сына мало друзей и он увязался за старшим товарищем «как дурачок», когда тот позвал его в магазин купить резиновые пульки для игрушечного пистолета. При этом мать уверяет, что её ребёнок никогда в жизни чужого не брал и не возьмёт.

«В этом магазине меня все знают, я там покупала все для детского садика. Продавщица сказала, что мой сын просто стоял рядом, он ни в чем не виноват. Глазёнками хлопал. Но все равно неприятно», — сообщила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась запись камеры наблюдения из магазина игрушек в Екатеринбурге, на которой видно, как двое школьников бегают от продавщицы и стреляют в неё из игрушечного пистолета. При этом девушка пытается задержать ребят.

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Впоследствии выяснилось, что один из них накануне похитил игрушечный пистолет (это также попало на камеру), и на следующий день продавец узнала его. Вскоре были установлены и личности юных «гангстеров». Одному из них 12 лет, и он из неблагополучной семьи, состоит на учёте в ПДН за неоднократные побеги из дому и попытки кражи. Второй, восьмилетний школьник никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал, и семья его считается благополучной.

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