Тюмень, , 10:09 — REGNUM

Стали известны подробности о личностях погибших при в взрыве дома в Боровском Тюменской области. Как сообщает 72.ru, хозяйка дома в момент взрыва была на работе. Что её спасло от гибели.

Напомним, рано утром 31 июля от взрыва газа в доме на ул. Набережной, 44 погибли 58-летний мужчина и его 10-летняя внучка. Бабушка ребёнка по версии соседей находилась на ночной смене — трудится рентген-лаборантом в медсанчасти «Нефтяник».

На данный момент следователи выясняют причину взрыва газа. Отмечается, что несмотря на подключение дома к магистральному газопроводу, на месте трагедии найдены два баллона со сжиженным газом.

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