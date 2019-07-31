Хабаровск, , 10:17 — REGNUM

Пункт временного размещения для подтопленцев разворачивают в Хабаровске. Учреждение разместится в одной из школ и сможет принять не менее 50 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщению городских властей, Хабаровск имеет достаточный резерв технических и материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций.

В двух городских хранилищах материальных ресурсов на сумму 27,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток переживает масштабный паводок. Тяжелее всего обстановка в Амурской области, там действует режим ЧС. Эвакуировано 2363 человека, подтоплено 611 домов.