Ним, Франция, , 09:57 — REGNUM

Лесные пожары, вспыхнувшие рано утром 30 июля в департаменте Гар на юге Франции, уничтожили не менее 480 гектаров леса и привели к эвакуации около 190 человек, сообщается в пресс-релизе префектуры Гар.

Пожар в лесу (сс)Falkenpost

«Никто не пострадал, ни один дом не был поврежден. Точная причина пожара пока неизвестна», — заявил генеральный секретарь префектуры Гар Франсуа Лаланн, добавив, что был открыт пункт медицинской и психологической помощи.

По заявлению префектуры, ситуация осложняется сильным ветром.

«Ветер усложнил задачу пожарным и огонь распространился на большие территории», — отметил он.

В настоящее время с огнем борются в общей сложности 550 человек, среди которых 400 пожарных, военнослужащие и жандармы.

Пожарные просят жителей избегать место происшествия и проявлять бдительность в период засухи.

В департаменте Буш-дю-Рон запретили посещать большинство лесных массивов, в частности, Национальный парк Каланки из-за риска пожара. Префектуры Вар и Воклюз приняли аналогичные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 78 департаментах Франции сохраняется сильная засуха. Министерство сельского хозяйства страны расширило меры помощи фермерам, которые испытывают нехватку корма и сена для кормления скота.

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