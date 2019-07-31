Исламабад, , 10:01 — REGNUM

30 июля в Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб) военный самолет упал на жилой район.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Двое пилотов и трое членов экипажа погибли. Из-за того, что самолет упал на тесно застроенный район города не удалось избежать жертв среди мирного населения. По данным военных, не менее 13 жителей района погибли, заваленные обрушившимися строениями или в огне. Еще 16 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Военные пока не сообщили о причинах падения самолета.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан и начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва выразили свои соболезнования. Авиакатастрофа в Равалпинди уже названа одной из крупнейших в новейшей истории Пакистана.