Омск, , 09:32 — REGNUM

В Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-замруководителя ОМВД России по Называевскому району. Как сообщили ИА REGNUM 31 июля в областной прокуратуре, бывший полицейский признан виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства в крупном размере.

Суд установил, что осенью 2018 года в Омске полицейский встретился с неизвестным, к которому обратился с просьбой о реализации ему наркотиков. Через несколько дней полицейский получил информацию о наличии наркотика, приехал к гаражному боксу, где подобрал полимерный пакет с героином. Он перевёз пакет на автомобиле в Называевск, чтобы сбыть там наркотики.

В конце октября 2018 года у злоумышленника изъяли наркотики общей массой 61,7 грамма. Вину экс-полицейский признал частично, заявив, что хранил наркотик без цели сбыта. Однако суд признал его виновным и назначил наказание — девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что полицейские в Бурятии ликвидировали нарколабораторию, занимавшуюся производством синтетических наркотиков. Организаторами незаконного бизнеса оказались 19-летняя девушка и её 28-летний сожитель.

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