Челябинск, , 09:37 — REGNUM

В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе челябинского минздрава.

Накануне у пострадавшего свердловчанина ухудшилось состояние здоровья, из-за чего его экстренно перевезли из Миасса в Челябинскую областную больницу.

Сейчас прооперированный пациент размещён в реанимации медучреждения. Состояние екатеринбуржца оценивается как тяжёлое.

Напомним, резонансное ДТП случилось в Аргаяшском районе региона 28 июля 2019 года. Автомобиль бывшего чиновника был вынесен на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой».

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