Дахук, , 09:36 — REGNUM

Регулярные налеты турецкой авиации на позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке стали причиной пожаров, об этом 30 июля сообщает Rudaw.

В частности, от налетов пострадала деревня Амеди в провинции Дахук, по которой было нанесено по меньшей мере девять ударов.

«Мы призываем Турцию прекратить свои налеты. Мы фермеры и бедняки, которые просто хотят жить своей спокойной жизнью» , — заявил один из местных жителей в интервью Rudaw.

Поселенцы также просят курдских повстанцев прекратить провоцировать турецкую авиацию, поэтому им лучше покинуть регион.

Пожары привели к серьезному материальному ущербу для жителей деревни, из-за продолжающихся в регионе забастовок пожарные службы не смогли своевременно локализовать очаги возгорания.

Напомним, члены РПК сражаются с правительством Турции за создание на территории государства собственной автономии, курды имеют укрытия на территории Ирака. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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