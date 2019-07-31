Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM

В Свердловской области в результате проверочных мероприятий надзорных органов и спасателей выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На данный момент два лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах прекратили свою работу, по остальным лагерям принимаются меры прокурорского реагирования. Основные замечания со стороны пожарных инспекторов — отсутствие пожарных оповещателей и недостаточное расстояние между палатками. Также в ходе проверки надзорные органы обращают внимание на местоположение лагерей — их удалённость от водных объектов и линий электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле закрылся детский спортивный палаточный лагерь. В нём тоже проходила проверка, но в администрации пояснили, что работа была прекращена из-за начавшихся дождей.

Напомним, что проверка палаточных лагерей в Свердловской области была инициирована после пожара в одном из таких лагерей в Хабаровском крае, в результате которого четыре ребёнка погибли и восемь получили травмы.

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