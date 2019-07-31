Новосибирск, , 09:17 — REGNUM

В Хабаровский край из Новосибирска для борьбы с паводком отправлен многофункциональный комплекс «Гидробарьер», сообщили ИА REGNUM в новосибирском управлении МЧС России.

Комплекс «Гидробарьер» на вооружении Сибирского спасательного центра с 2016 году. Он позволяет перекрыть водоналивной дамбой участок более 200 метров менее чем за два часа. Дамба устойчива к внешним воздействиям и может быть установлена на любой поверхности.

Сегодня утром, 31 июля, «Гидробарьер» был загружен в самолет ИЛ-76 для отправки в Хабаровск. Комплекс передадут Амурскому спасательному центру МЧС РФ, который доставит его в районы для проведения противопаводковых работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 июля, отмечалось, что уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся до 311 см.

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