Хабаровск, , 09:18 — REGNUM

В связи с паводком качество воды, подаваемой в водопроводную сеть в поселках Красная речка и Геофизиков, существенно ухудшилось. Коммунальщики подвозят воду для питья в водовозках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Летний паводок на Дальнем Востоке и в Сибири: все новости

«Есть изменения качества воды по таким показателям, как «мутность» и «окисляемость». Это связано с паводковой ситуацией, которая складывается в бассейне Амура. С 1 августа вода, подаваемая в систему водоснабжения в поселках Красная речка и Геофизиков может быть использована только для хозяйственных целей», — говорится в официальном сообщении «Водоканала».

Коммунальщики обещают, что питьевая вода будет подвозиться в поселки в достаточном количестве и по графику.

Как сообщало ИА REGNUM Дальний Восток переживает масштабный паводок. Особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Там подтоплено 611 домов, эвакуировано 2363 человека. В регионе введен режим ЧС.