Поселок Боровский, Тюменская область, , 09:04 — REGNUM

В тюменском посёлке Боровский при взрыве газа в жилом доме погибли мужчина 58 лет и десятилетний ребёнок. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Пожар в Тюменском районе поселок Боровский 72.mchs.gov.ru

По данным ведомства, хлопок газа произошёл в 4:20 по местному времени. Затем возник пожар.

Дом был разрушен, отмечают в МЧС. Сейчас пожар ликвидирован.

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