Поселок Боровский, Тюменская область, 31 июля 2019, 09:04 — REGNUM
В тюменском посёлке Боровский при взрыве газа в жилом доме погибли мужчина 58 лет и десятилетний ребёнок. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.
По данным ведомства, хлопок газа произошёл в 4:20 по местному времени. Затем возник пожар.
Дом был разрушен, отмечают в МЧС. Сейчас пожар ликвидирован.
Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме под Тюменью взорвался газ, есть погибшие
Читайте развитие сюжета: На месте взорвавшегося тюменского дома обнаружены газовые баллоны