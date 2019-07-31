Кабул, , 09:06 — REGNUM

29 июля в результате инсайдерской атаки было убито по меньшей мере двое военнослужащих Соединённых Штатов Америки в Афганистане. Американское командование не опубликовало дополнительной информации, связанной с этой атакой.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что один из афганских солдат открыл огонь по американским военнослужащим. В результате, как утверждают представители группировки, было убито четверо военнослужащих США. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Афганский солдат, открывший огонь, был убит в ходе последующей перестрелки.

Согласно заявлению официальных представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инцидент произошел на территории уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар).

Всего в 2019 году погибло 14 американцев, несущих службу в Афганистане.