Кабул, , 09:14 — REGNUM

В результате террористического акта, произошедшего на шоссе Кандагар-Герат в Афганистане, погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом 31 июля сообщает Al Arabia.

Автобус, передвигавшийся по трассе, подорвался на фугасе, что привело к гибели десятков людей, в основном женщин и детей. 10 человек пострадали, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Крупный теракт произошел на следующий день после публикации отчета ООН о резком росте гибели мирного населения в стране с начала 2019 года. Преступление стало печальным подтверждением статистики.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группа, однако власти провинции считают, что за нападениям стоят боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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