Джидинский район, , 08:55 — REGNUM

В Бурятии ограничено движение по автомобильной дороге Петропавловка-Дырестуй-Джида. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, участок трассы в районе села Дырестуй подтоплен на протяжении 400 м.

«В связи с этим проезд автомобильного транспорта прекращен. Имеется объездная дорога протяженностью 50 км», — сообщили в ведомстве.

Ранее в районе было ограничено движение на пяти дорогах районного значения и одной региональной трассе, где произошёл перелив, из-за чего движение легковых автомобилей было ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, подтоплен также районный центр — село Петропавловка.

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