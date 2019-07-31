Грозный, , 08:49 — REGNUM

В Чечне отключено электроснабжение в двух районах республики. Без света остались около 110,4 тыс. человек. Причина — аварийные отключения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

По данным ведомства, отключение электроэнергии произошло 31 июля в 04:35 в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ, которые находятся в ведении «Чеченэнерго», произошли из-за сильного ветра с дождем. Мощность отключенных потребителей составляет 28 МВт.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Чечне из-за аварии остались без света около 9 тыс. жителей Гудермесского района, а в феврале — более 22 тыс. жителей Урус-Мартановского района.