Новосибирск, , 08:38 — REGNUM

В Новосибирской области фельдшера скорой медицинской помощи будут судить за смерть женщины. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2019 года фельдшер, в составе бригады скорой помощи приехал на вызов к жительнице р.п. Маслянино. Женщина жаловалась на боль в груди и головокружение. Медику сообщили, что у пациентки аллергия на медицинские препараты, содержащие анальгин. Несмотря на это фельдшер ввёл ей внутривенно лекарственный препарат, в составе которого содержался анальгин. После этого у женщины случился анафилактический шок. Она была доставлена в больницу, но спасти её врачам не удалось. Уголовное дело передано в Черепановский районный суд Новосибирской области.

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, направленный на защиту здоровья пациентов и охрану труда медработников. Поправки разработаны после резонансных случаев.

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