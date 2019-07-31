Иркутск, , 08:35 — REGNUM

Наводнение в Иркутской области, несмотря на некоторое понижение уровня воды в отдельных местах, пока не думает прекращаться. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, прогноз на 1 августа снова неблагоприятный.

По информации областного гидрометцентра, в первый день августа местами ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер при грозах северо-западный до 15 м/с.

«В прошедшие сутки отмечалось повышение уровня воды на реках Ока, Ия на 60−160 см, на реке Белая — на 5−20 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары и на Витиме — понижение уровня воды на 20−60 см», — сообщили в ведомстве.

Спасатели обратились к жителям с просьбой принять меры предосторожности и отказаться по возможности от поездок на дальние расстояния.