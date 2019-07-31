Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:35 — REGNUM

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд взыскал со школы № 87 в пользу девятилетней ученицы 40 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённые страдания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иск в суд о компенсации морального вреда направили в надзорные органы. В ходе проверки было установлено, что школьница, находясь в учебном учреждении, получила травму пальца — открытый перелом фаланги. При этом ей не была оказана должная помощь. В результате ребёнок испытал не только физическую боль, но и моральные страдания.

Напомним, что инцидент произошёл в феврале 2019 года в школе № 87 Нижнего Тагила. Девятилетней девочке прищемило палец правой руки дверью.

«Оказание первой помощи пострадавшей, доставка ее в медицинскую организацию, вызов скорой помощи организованы не были. Медицинский сотрудник в учреждении отсутствовал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Впоследствии девочка перенесла операцию под общим наркозом.