Нижний Тагил, Свердловская область, 31 июля 2019, 08:35 — REGNUM
В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд взыскал со школы № 87 в пользу девятилетней ученицы 40 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённые страдания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Иск в суд о компенсации морального вреда направили в надзорные органы. В ходе проверки было установлено, что школьница, находясь в учебном учреждении, получила травму пальца — открытый перелом фаланги. При этом ей не была оказана должная помощь. В результате ребёнок испытал не только физическую боль, но и моральные страдания.
Напомним, что инцидент произошёл в феврале 2019 года в школе № 87 Нижнего Тагила. Девятилетней девочке прищемило палец правой руки дверью.
Впоследствии девочка перенесла операцию под общим наркозом.