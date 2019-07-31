Ульяновск, , 08:21 — REGNUM

В Ульяновской области раскрыто убийство, совершённое 28 июля в областном центре. Под подозрение попал друг убитого: примечательно, что подозреваемый десять лет назад был судим за причинение телесных повреждений потерпевшему, сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство произошло вечером 28 июля 2019 года в Ульяновске на территории автостоянки по улице Димитрова. По данным следствия, между 47-летним мужчиной и его 42-летним знакомым во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой последний ударил собутыльника ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.

«Тело нападавший спрятал в кустах, нож, скрываясь с места преступления, выбросил», — говорят в следственном управлении.

На допросе злоумышленник пояснил, что в 2009 году был осуждён за причинение телесных повреждений этому потерпевшему, что и стало причиной конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении двойного убийства. Следствие полагает, что злоумышленник, находясь в гостях, зарезал спящую в соседней комнате 73-летнюю женщину, а затем — 33-летнего знакомого. От полученных ран хозяева скончались.

Подробнее: Дело о двойном убийстве в Ульяновской области ушло в суд