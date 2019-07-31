Иллинойс, США, , 09:52 — REGNUM

Представители общественности Северного Иллинойса добиваются сноса дома, где, вероятно, был убит 5-летний ребенок. Об этом 31 июля сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что активисты подали жалобу после того, как инспекторы обнаружили грызунов, плесень и прочие нарушения правил проживания в доме, что делает его непригодным для жилья.

«Родители мальчика, Эндрю Фройнд и Джоанн Каннингем, были заключены в тюрьму округа Мак-Генри по обвинению в убийстве первой степени», — сообщил их адвокат Дэвид Пардис.

Смерть мальчика потрясла общественность, когда его тело было найдено в лесу в неглубокой могиле недалеко от дома, в котором проживала семья. Родители, которые заявили о пропаже сына, были арестованы.