Тбилиси, , 08:11 — REGNUM

72-летний житель города Зугдиди на западе Грузии упал на дно девятиметрового колодца. Об этом 30 июля передает телерадиокомпания Imedi.

По словам членов семьи пострадавшего, происшествие произошло по причине обрушения стенок колодца во время его чистки. Вечером 30 июня на месте работали спасатели и полицейские.

На протяжении более шести часов мужчину не могли поднять со дна колодца. В настоящее время о состоянии потерпевшего ничего не сообщается. Спустя несколько часов после падения мужчина перестал выходить на связь. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, 21 ноября 2018 года в селе Опча Багдадского района (регион Имерети) на западе Грузии спасатели подняли со дна 15-метрового колодца тело 43-летнего мужчины.

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