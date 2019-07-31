Владивосток, , 08:11 — REGNUM

Жара и духота в Приморье держатся уже несколько дней, воздух прогревается в некоторых районах до 35−37 градусов, но уже в первых числах августа синоптики обещают ливневые дожди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что, вероятнее всего, с 5 августа в некоторых районах региона начнутся сильные дожди, которые может принести тайфун с островов Японии. Столкновения воздушных масс провоцируют тропосферные вихри, создавая у поверхности земли благоприятные условия для зарождения и прохождения циклонов. Если такое случится, то вероятность обильных осадков есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день июля сильные ливни ожидаются во многих регионах Дальнего Востока. В Центральной части России аномально похолодало.

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