Казань, , 08:07 — REGNUM

В Татарии за первое полугодие 2019 года республиканским Роспотребнадзором при проверке розничных точек торговли табачными изделиями, было выявлено 274 нарушения. Всего к ответу за шесть месяцев привлекли почти 280 правонарушителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

За январь-июнь было проверено 759 торговых точек. В них выявили 274 факта нарушения «антитабачного» законодательства. В результате фигурантами административных дел стали 276 правонарушителей, из которых 74 юрлица, 194 должностных лица и восемь граждан. Сумма штрафов, назначенных нарушителям закона, превысила 2,9 млн рублей.

113 штрафов, в частности, было наложено за несоблюдение норм о расстоянии торговой точки до образовательного учреждения. Как предписывает закон, норма составляет не менее чем 100 метров. В защиту интересов граждан ведомство подало 15 исков о запрете торговли вблизи образовательных учреждений, из них семь исков уже удовлетворено.

Отсутствие маркировки на 33 партиях табачной продукции стало основанием для приостановки продажи. Ещё 112 лиц были оштрафованы за несоблюдение требований к знаку о запрете курения и оснащению спецмест для курения.

А тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, которым в транзитные зоны аэропортов возвращают комнаты для курения.

Читайте также: Госдума возвращает «курилки» в чистые зоны аэропортов. Билеты взлетят?