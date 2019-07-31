Анкара, , 08:02 — REGNUM

Военные Турции «нейтрализовали» в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны, одного террориста. Об этом 30 июля сообщается на официальной странице министерства внутренних дел страны в Twitter.

В сообщении не уточняется к какой именно организации принадлежал обезвреженный боевик.

Напомним, термин «нейтрализован» применяется турецкими военными в отношении как ликвидированного врага, так и захваченного в плен или взятого добровольно.

В Турции действуют ряд организаций, признанных террористическими. В частности, наиболее активной в провинции Диярбакыр является Рабочая партия Курдистана, которая во многих странах мира не признается в качестве преступной.

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