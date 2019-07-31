Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM

В Свердловской области с начала года по 29 июля зарегистрировано 30 870 случаев нападения на человека клеща. Данный показатель находится на уровне среднемноголетних данных, пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребндзора корреспонденту ИА REGNUM.

За последнюю неделю от укуса клещей пострадало 555 граждан. На сегодняшний момент с диагнозом клещевой энцефалит госпитализированы 279 человек и у 51 из них он подтвердился на основании лабораторных исследований. Ещё 466 граждан находятся в больницах с диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз, у 301 из них он подтвердился .

Напомним, что с начала 2019 года более полумиллиона свердловчан прошли процедуру вакцинации от энцефалита. Также запланирована акарицидная обработка 10 207 гектаров территории региона, и на данный момент обработано более 10 тыс. гектаров.