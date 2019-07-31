Хартум, , 07:46 — REGNUM

Правоохранительные органы Судана применили слезоточивый газ против протестующих, об этом 30 июля сообщает Al Jazeera.

Манифестации вспыхнули на улицах столицы государства, города Хартума, с новой силой после гибели пятерых человек, в том числе четырех студентов. Сотрудники правопорядка пытались их разогнать.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, когда власти страны приняли решение повысить цены на продовольствие. В конечном счете демонстрациями воспользовались военные, свергнувшие в апреле 2019 года президента страны Омара аль-Башира.

Однако ситуация в стране не улучшилась — митинги с требованием передачи власти из рук военных в руки гражданской оппозиции продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе демонстраций в Судане застрелено пятеро человек