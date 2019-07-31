Республика Бурятия, , 07:43 — REGNUM

В Иволгинском районе Бурятии мужчина на автомобиле сбил свою жену и её сестру, после чего переехал лежавших на земле женщин. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Супруга была доставлена в больницу, а её сестра скончалась от полученных повреждений. Как сообщается, инцидент произошёл 29 июля после семейного скандала из-за развода.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемого. Вскоре автомобиль мужчины был обнаружен недалеко от места происшествия затопленным в реке. Сам водитель был найден мёртвым в гараже 30 июля.

«По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сообщили в СКР.

В настоящее время расследование преступление продолжается для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, В Калужской области мужчину подозревают в убийстве двоюродной сестры своей бывшей жены.

Подробнее: В Калужской области мужчина обвиняется в убийстве родственницы бывшей жены