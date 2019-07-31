Уэстфалия, , 07:41 — REGNUM

Утром в понедельник, 29 июля, дотла сгорела историческая Церковь Посещения в Уэстфалии, Техас. Церковь была построена 125 лет назад, передает СGTN.

Пожар вспыхнул, когда прихожане планировали праздничные мероприятия по случаю 125-летия церкви, сообщает телеканал. Огонь в крупнейшей полностью деревянной церкви в Техасе сообща тушили пожарные со всего города. В результате ЧП никто не пострадал.

В понедельник в город прибыла комиссия, состоящая из экспертов пожарного управления штата Техас для установления причины инцидента.