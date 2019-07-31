Абакан, , 07:28 — REGNUM

В Хакасии за неделю с 22 по 28 июля зарегистрировано 95 случаев присасываний клещей, в том числе 18 — среди детей. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона в республике от клещей пострадали 3229 человек, в том числе 753 ребёнка. Эти данные не превышают среднемноголетних значений, пояснили в ведомстве.

В столице Хакасии — Абакане — насчитали 628 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 140 детей.

С начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. Заболевшие — непривитые взрослые жители республики. 24 человека заболели иксодовым клещевым боррелиозом, шестеро — клещевым сибирским тифом.

На территории площадью 1108,6 га в Хакасии проведены противоклещевые обработки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на конец июля 2019 года прививки от клещевого энцефалита получили 2,764 млн человек.

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