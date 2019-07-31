Новосибирск, , 07:14 — REGNUM

Новосибирский участник фолк-фестиваля в Калужской области утонул, пытаясь переплыть реку. Как пишет портал «Знамя. Калуга», мужчина проживал в палаточном городке за охраняемой территорией фестиваля.

Со своей девушкой новосибирец решил переплыть реку Оку в с территории дикого пляжа. Но течение оказалось слишком сильным и пара начала тонуть. Очевидцам ЧП удалось спасти девушку. Тело мужчины позже обнаружили рыбаки в районе деревни Дракино под Серпуховом.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельство и детали произошедшего.

Отметим, что фестиваль Folk summer fest проходил с 26 по 28 июля на территории Тарусского района Калужской области.

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, тревожная ситуация из-за участившихся несчастных случаев на водоемах сложилась в Пермском крае. Здесь число утонувших детей с начала лета выросло почти вдвое по сравнению с июнем — июлем 2018 года.

Большинство несчастных случаев произошло в местах, не оборудованных для купания.

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