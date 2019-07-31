Благовещенск, , 07:17 — REGNUM

Город Белогорск в Амурской области затопило в ночь с 30 на 31 июля. По данным гидрологов, уровень воды здесь поднимется выше, чем во время наводнения 2013 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В реке Томь в районе Белогорска вода за сутки поднялась на 32 см, сейчас её уровень составил 425 см по нескольким улицам города.

«Самые неблагоприятные прогнозы сбылись. Сегодня ночью в Белогорск пришла большая вода. Это пятое наводнение за последние 9 лет. Я, конечно, не климатолог, но с климатом явно что-то происходит. Раньше, говорят. Наводнения случались раз в 15−20 лет», — написал в своем инстаграм мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Уровень воды в реке Томь сейчас 425 см у города, а в 2013 году максимальный уровень был 430 см.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков «Дамба, построенная городом, устояла, но … утонула».

Станислав Мелюков пояснил, что имел в виду: по его мнению, дамба сдерживала воду, не позволяя реке разлиться раньше.

Тем не менее, сооружение не выдержало напора воды.

Городские власти готовились к паводку, все службы работают.

Река Томь уже зашла на автодорогу Белогорск — Бочкаревка. Власти города приняли срочные меры по ограничению движения транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Приамурье ухудшается. На сегодняшний день от воды освободился поселок Норск, но стихия захватывает новые территории. Из затопленных поселений эвакуировано 2 363 человек, подтоплены 611 жилых домов.