Иркутск, , 06:25 — REGNUM

Более полутора тысяч детей эвакуированы из детских оздоровительных учреждений Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, такие цифры озвучили на заседании комиссии по ЧС.

Эвакуация ГУ МЧС РФ по Амурской области

Всего с 27 июля в Приангарье вода пришла в населённые пункты восьми районов — Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Заларинского, Усольского, Слюдянского, Зиминского и Тайшетского.

Было подтоплено 475 домов и 663 приусадебных участка, в которых проживали около 2,7 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Байкальска были эвакуированы из-за угрозы прорыва дамбы. Пункты временного размещения организованы на базе средних общеобразовательных школ №№ 10, 11, 12.

Подробнее: Жителей Байкальска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы