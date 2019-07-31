Красноярск, , 06:19 — REGNUM

Петиция за введение режима ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, появившаяся в интернете больше недели назад, продолжает набирать подписи. К утру 31 июля её подписали 784 124 человека.

«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае!» — заявляет автор петиции Ольга Козулина.

Она предлагает представить, «что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в двух сибирских регионах — Красноярском крае и Иркутской области — было зарегистрировано 243 лесных пожара на общей площади более 1,7 млн га. В июле дым от сибирских лесных пожаров дошёл даже до других округов РФ и до Казахстана. В Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС.

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