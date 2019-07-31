Иркутск, , 06:10 — REGNUM

В Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области начались работы по ликвидации последствий наводнения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков.

Спасатели за работой 38.mchs.gov.ru

По его словам, мобилизована техника из Бурятии и других городов Приангарья, расчищаются русла рек, горные ручьи отведены в сторону от домов. Обследуются подвалы домов в Байкальске. Особо отмечается, что карты-накопители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы селя нет.

Дорожные ремонтники работают на подмытом участке федеральный трассы в Слюдянском районе. Пока по ней разрешено ездить только легковому транспорту, для грузовых автомобилей проезд закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, учёных и политиков больше всего беспокоит ситуация в хранилищах БЦБК, где хранятся миллиона тонн ядовитых отходов. В случае их разрушения из-за наводнения и селевых потоков, последствия могут быть катастрофическими.

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