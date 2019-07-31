Республика Бурятия, , 05:46 — REGNUM

Спасатели эвакуировали туристическую группу, просивших помощи в Окинском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, они находились у слияния рек Урик и Даялык.

Утром 30 июля вертолёт с двумя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел из Иркутска. Они вывезли терпящих бедствие туристов в посёлок Никола Иркутской области.

«Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный», — рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Виктор Доничев.

Туристы в составе 12 человек приехали из Свердловской области для сплава по горным рекам Бурятии на катамаранах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб. Мужчине 1952 года рождения стало плохо с сердцем.

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