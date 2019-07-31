Нижнекамск, Татария, , 05:36 — REGNUM

В Нижнекамске (Татария) из-за активность клещей вплоть до октября за август-сентябрь планируют повторно обработать все лесные массивы города и пригорода. Весной в рамках первого этапа акарицидная обработка прошла на площади свыше 100 га. Об этом со ссылкой на главу территориального управления ведомства сообщает телеканал НТР 24.

«Работы будут проведены повторно, так как эти насекомые активны вплоть до октября», — цитирует телеканал начальника территориального управления Роспотребнадзора РТ по Нижнекамскому муниципальному району Рустема Изиятуллина.

Напомним, в рамках первого этапа, который прошёл весной, в городе и пригороде было обработано свыше 100 га зелёных массивов.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора с 22 июля по 28 июля 2019 года в Нижнекамске был зарегистрирован 31 случай укуса клещами, в том числе четверо из пострадавших — дети. Эксперты отметили рост показателей относительно предыдущей недели на 16 случаев.

Тем временем в Нижегородской области специалисты отмечают существенный рост клещевых атак.