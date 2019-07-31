Якутск, , 05:35 — REGNUM

Более миллиона гектар охвачено природными пожарами на территории Якутии, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 139 природных пожара на общей площадью 1 146 275,5 га», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас ведётся тушение 24 лесных пожаров в Якутске, а также в Вилюйском, Верхоянском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Хангаласском районах.

За минувшие сутки количество пожаров увеличилось на два очага. В тушении задействованы более 800 человек и 91 единица техники.

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