Благовещенск, , 05:11 — REGNUM

Затопленный посёлок Норск в Амурской области освобождается от паводковых вод. В настоящее время вода остаётся в погребах домов, но уходит очень быстро. На месте работают специалисты ветеринарной службы, проводится дезинфекция, обследование источников питьевой воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным правительства Амурской области, подтопленными в настоящее время остаются 58 домов, три социальных объекта. По каждому дому подготовлен план мероприятий по восстановлению. В Норске остаются 80 человек — это те, кто не захотел эвакуироваться. Люди обеспечены всем необходимым, им подвозят питьевую воду, спички, продукты.

Стройматериалы и машины для просушки домов будут доставлены в Норск сразу, как только восстановят подъезды к посёлку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье введён режим ЧС в связи с масштабным паводком. Эвакуированы из затопленных поселений 2363 человека, подтоплено 611 жилых домов.