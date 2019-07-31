Самара, , 04:49 — REGNUM

О полной ликвидации пожара в Железнодорожном районе Самары сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Ликвидация пожара завершилась 31 июля в 00:03 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером в Железнодорожном районе Самары загорелись два дома. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В итоге пламя охватило восемь строений, в том числе три жилых дома. При пожаре никто не пострадал.

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