Благовещенск, , 04:45 — REGNUM

В Амурской области высокопоставленный полицейский — начальник тыла УМВД — арестован по подозрению во взятке. Речь идёт о взятке в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило следствие, деньги предназначались в качестве вознаграждения за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приёмке работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд МВД.

Подозреваемый и посредник были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ в момент передачи денег. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.

Следствие ведёт отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ По Амурской области. Подозреваемые отправлены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM начальник службы благоустройства Петропавловска-Камчатского попался на взятке в 2 млн рублей. Следствие полагает, что чиновник получил взятку за содействие в получении муниципального контракта коммерческой фирмой.