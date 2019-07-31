Балахна, Нижегородская область, , 04:17 — REGNUM

Одна из фигурантов «балахнинского дела», после которого нижегородский город лишился единственной автостанции, в ближайшее время предстанет перед Балахнинским городским судом, куда передано обвинительное заключение. Бывшую первого замглавы администрации Балахнинского района обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следствие считает, что с 2012 по 2016 год, будучи частью организованной группы из чиновников администрации, женщина с использованием своего служебного положения подготовила документы, что содержали ложные сведения о районном имуществе. На основании этих документов на подставных лиц было оформлено позднее право на муниципальное здание автостанции и землю под ним общей площадью почти 534 кв.м. В итоге город лишился единственной автостанции, которую после реконструкции превратили в торговый центр. Второй вменяемый 52-летней бывшей чиновнице эпизод также связан с земельным участком, но уже на 600 кв. м, где был расположен сквер. На него были подготовлены по той же схеме документы и право собственности перешло подставным лицам. Общий ущерб бюджету оценивается свыше 38 млн рублей.

Расследование дела в отношении фигурантки завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Её сообщники пока ждут завершения расследования.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, главными фигурантами балахнинского дела об автостанции, превратившейся в торговый центр, являются братья Глушковы, один из которых (Александр) являлся сначала главой администрации, а затем депутатом Заксобрания, а второй (Владимир) был депутатом Земского собрания Балахны. Оба брата, объявленные в розыск, впоследствии были задержаны в Грузии.

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