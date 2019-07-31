Самара, , 03:32 — REGNUM

О ликвидации открытого горения в Железнодорожном районе Самары сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Открытое горение в двух частных жилых домах ликвидировано в 22:20 (время местное) 30 июля. Проводится проливка и разборка конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в частном секторе в Самаре начался вечером 30 июля. Загорелись дома 17 и 19 по улице Волгина, а также надворные постройки. Площадь пожара составила 700 кв. м.

Локализован пожар был в 21:27 (время местное). Погибших и пострадавших нет. Жителей сгоревших домов разместили в автобусе ЛиАЗ.

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